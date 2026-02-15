猫は男性に対し「よく鳴いて」挨拶する 画像はイメージです 「猫は、女性よりも男性に対して鳴くことが多い」という研究結果が、トルコの学者らによって発表されました。2025年11月に動物行動学誌「Ethology」に掲載されたものです。 この研究の共同主任であるKaan Kermanさん（Bilkent大学の動物行動・人間動物相互作用研究グループ主任研究員）によると、「猫は、絆を結んだ対象をきちんと分類し、相手に