猫は男性に対し「よく鳴いて」挨拶する

「猫は、女性よりも男性に対して鳴くことが多い」という研究結果が、トルコの学者らによって発表されました。2025年11月に動物行動学誌「Ethology」に掲載されたものです。

この研究の共同主任であるKaan Kermanさん（Bilkent大学の動物行動・人間動物相互作用研究グループ主任研究員）によると、「猫は、絆を結んだ対象をきちんと分類し、相手に応じて自分の反応を調整する認知能力をもっていることがわかりました」といいます。

猫はよそよそしく非友好的だという評判があるにもかかわらず、実際にはコミュニケーション能力が非常に高く、さまざまな社会集団に適応する名人だということがあらためてわかりました。

1万年以上前から人間と共存する生活を始めた猫。その過程で「人間の召使い」に注意を向けさせて欲しいものを正確に得るために、「ニャー」と鳴くことを学んできたのです。

今回、トルコの研究者たちは、「猫は女性よりも男性の飼い主に対して、よりひんぱんに声をあげて挨拶する」ことを発見しました。

ただし今回の研究対象は小規模なため、「この結果は猫の普遍的な行動ではなく、トルコ国内の飼い猫をめぐる文化的な環境の影響を受けた可能性もある」という声もあります。

サンプルは飼い主31人分

今回の研究では、猫がどのように人間に挨拶するかを詳しく調べるため、40人の飼い主にカメラを装着してもらいました。ふだん通りの行動をとってもらい、帰宅後の猫とのやり取りの最初の100秒間を撮影してもらったのです。

その後映像を分析し、31人分の映像が実際に有効なデータとして評価されました。その結果、猫は女性よりも男性に対してはるかにひんぱんに鳴いていたことが明らかになりました。

個々の猫の性別や血統、家庭内の同居猫の数などの要因を考慮しましたが、猫の鳴き声に有意な影響を与えたのは、「飼い主の性別だけ」だったのです。

これは「一般的に女性の方が猫に対してより積極的に話しかけ、猫の要求をより正確に解釈できるためではないか」と研究者は考えています。一方で男性はあまり猫に注意を払わないため、「猫の方から積極的にアプローチする必要があるためだ」としています。

「一時期、猫は孤独で社会的な絆をほとんど必要としない動物だと考えられていました。しかし猫は社会的な生き物です。餌を得るためだけに人間と交流するわけではありません。積極的に社会との接触を求め、飼い主と絆を築きたいのです」とKaan Kermanさん。

研究チームは、今回の結果はサンプル数が少ないことや参加者が同じ地域出身であることなど、いくつかの限界があることを認めています。

また、飼い主が帰宅したときの猫の空腹度や同居人の人数、猫が一人でいる時間の長さなど、他の潜在的に重要な要因を考慮していないことも認めています。

文化的な要因によるもの？

とくに文化的要因が今回の結果に影響を与えた可能性もあります。過去の研究では、異なる文化圏の人々は猫との関わり方が異なることが示されているからです。

「トルコの男性は猫とあまりおしゃべりをしない可能性があります。しかしまだ推測の域を出ません。より深い研究が必要です」と研究チームは話しています。

「次の重要なステップの1つは、異なる文化的背景で再度研究することです。これにより、今回の結果を一般化できるかどうかがわかります」と話すKaan Kermanさんです。

スイス応用動物行動学・動物心理学研究所所長のDennis Turnerさんは、次のように話しています。

「今回の研究結果は興味深いものです。男性が日常的に猫の鳴き声にあまり注意を払っていないか、あるいは猫の鳴き声に対して女性ほど反応しないなど男性特有の反応を示していたのではないでしょうか。というのも、家庭内で男性と女性、そして子供は猫に対して異なる関わり方をしていることがこれまでもわかっているからです。例えば女性は猫に話しかけることが多く、猫と同じ高さにしゃがんでふれ合う傾向があるといった具合に」

「しかし総じていえば、猫は男性でも女性でも偏りなく接している可能性が依然として高いのではないでしょうか。今回の研究で猫が男性に向かってより多く鳴いたのは、猫が社会的慣習に柔軟に対応した結果なのではないかと思っています」

出典：Cats meow more at men to get their attention, study suggests