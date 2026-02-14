「ファイト！九州デー」で配布…デザインには「九州全体をさらに元気に」の願いソフトバンクは13日、「ファイト！九州」プロジェクトの一環として、九州各地で開催する「ファイト！九州デー」にて配布するユニホームのデザインが決定したと発表した。今年はアースカラーの「スモーキーグリーン」を基調としたデザインを採用。ファンからは「渋くてかっこいい！」などと、斬新なカラーに注目が集まっている。今年のデザインは、