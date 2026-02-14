ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が12日、北朝鮮の核兵器保有について「現代社会において繁栄を保証する主要な手段だ」と述べ、事実上正当化する発言を行った。ウクライナ侵攻を機に国際社会で孤立を深めるロシアが、北朝鮮との関係強化を一段と鮮明にし、国連安全保障理事会による対北制裁体制を骨抜きにする姿勢をあらわにした形だ。発言は、モスクワで開かれた下院（国家院）での質疑応答の中で飛び出した。ロシア国営通信社によ