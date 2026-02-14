ライブBPで20球、安打性2本、2奪三振ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。20球を投じて安打性の当たりは2本、1四球、2奪三振だった。山本は最初の打者、キム・ヘソンに右前へ運ばれたものの、フォーシームでバットを粉砕した。続くスミスをフォーシームで見逃し三振に仕留め、キムは