ライブBPで20球、安打性2本、2奪三振

ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。20球を投じて安打性の当たりは2本、1四球、2奪三振だった。

山本は最初の打者、キム・ヘソンに右前へ運ばれたものの、フォーシームでバットを粉砕した。続くスミスをフォーシームで見逃し三振に仕留め、キムはスプリットで空振り三振。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向け、上々の仕上がりを見せた。

大谷翔平、佐々木朗希両投手がネット越しに見守った。大谷は「素晴らしかったと思います。まだまだ上げていく段階。球速に関してもコマンドも素晴らしかったと思います。ウィルの反応を見た感じ、球も来ている感じがあった。素晴らしかったと思います」と絶賛した。

山本について、「僕の期待どうのこうのは関係ないと思うので。ファンの方の期待に十分に応えていると思うので。毎年、終わったことはもう終わったことなので。今年勝つことに集中できればと思います」と期待を込めた。（Full-Count編集部）