押収されたケタミン＝12日午後、東京税関羽田税関支署ドイツから麻薬のケタミン47キロ超を密輸しようとしたとして、東京税関羽田税関支署は12日までに、関税法違反（禁制品輸入未遂）の疑いで、ルーマニア国籍の住所不定、無職ラズバン・マリアン・パラスキヴォーユ容疑者（32）を東京地検に告発した。同署によると、日本の税関のケタミン押収量としては過去最多。告発容疑は1月22〜23日、ケタミン47キロ超をスーツケース2個に