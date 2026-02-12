北朝鮮の金正恩総書記の娘について、韓国の情報機関は「後継者として内定した段階に入った」との見方を明らかにしました。韓国の情報機関「国家情報院」は12日、金総書記のジュエ氏とみられる娘について「後継者として授業を受けている段階から内定した段階に入った」と分析していることを明らかにしました。分析の根拠として、ジュエ氏が軍の記念行事や金一族の象徴である錦繍山太陽宮殿を訪れ、北朝鮮国内での存在感が際立ってい