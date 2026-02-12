けさ、北海道小樽市の大型商業施設で、屋根の一部が崩れているのが見つかりました。上にある駐車場からせり出した雪が落ちて穴が開いたとみられます。きょう午前8時ごろ、北海道小樽市の大型商業施設「ウイングベイ小樽」で、2階の屋外にある歩行者通路の屋根の一部が崩れているのを巡回中の職員が見つけました。施設の運営会社によりますと、崩落した部分は長さおよそ7メートル、幅2メートルほどでした。けが人はいません。歩行者