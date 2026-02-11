衆議院選挙で大分県内3選挙区で当選した自民党の3人に11日、県選挙管理委員会から当選証書が付与されました。 【写真を見る】衆院選大分選挙区衛藤氏、広瀬氏、岩屋氏の自民3人に当選証書決意語る 今回の衆院選大分1区で新人の衛藤博昭さん。大分2区で前職の広瀬建さん、大分3区で外務大臣などを歴任した岩屋毅さんのいずれも自民党候補が当選しました。 11日は県庁で県選挙管理委員会の千野博之委員長から3人に当選証書が