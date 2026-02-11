女優の麻生久美子（47歳）が、日本テレビの公式YouTubeチャンネルで、ドラマ「月夜行路」で共演する波瑠について「お綺麗だから吸い込まれるように見ちゃう」と語った。4月スタートのドラマ「月夜行路」に出演する麻生と波瑠に番組がインタビューを実施。2人は映画「グラスホッパー」で共演しており、麻生は「（共演は）すごく久しぶりです。お綺麗だからこう、吸い込まれるように見ちゃうんですけど、それは昔から変わらずで。な