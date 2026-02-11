平良は左ふくらはぎの肉離れで出場を辞退した楽天は11日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」に藤平尚真投手が追加招集されると発表した。平良海馬投手（西武）が辞退した。NPBエンタープライズは平良の出場辞退について「左ふくらはぎの肉離れのため」と説明。藤平は昨季自己最多62試合に登板し、2勝2敗、12セーブ21ホールド、防御率2.11の成績。背番号は「46