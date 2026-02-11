29スイングで8本の柵越え、一塁の守備練習もホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でフリー打撃を行った。29スイングで推定130メートル弾を含む8本の柵越えをマークした。ヤクルト時代は右足を上げてタイミングを取っていたが、ノーステップ打法を見せた。軽く振った打球でも逆方向へ柵越え。最後の振り切ったスイングでは右越えへ推定130メートル弾。3冠王が変わら