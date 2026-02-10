2026年2月8日に開催予定だったマラソン大会「さいたまマラソン2026」が、雪による悪天候で中止になった。同日に公式サイトで発表があり、Xでは、コース上に設置されるエイドステーション（給水所・給食所）で提供されるはずだった「給食」の行方も注目されている。主催のさいたま市に取材した。「十万石まんじゅうどこに行くんだ？」気象庁が公表した情報によると、8日にさいたまでは最大6センチの積雪を観測した。さいたまマラソ