増加する特殊詐欺被害を受け、県警はこのほど、固定電話に取り付ける詐欺電話防止装置2000台を無償配布すると発表しました。2025年、県内で確認された特殊詐欺やSNS型詐欺の被害額は、過去最悪の約16億2800万円にのぼります。この対策として、県警は2026年春ごろをめどに、警告メッセージや録音機能で詐欺被害を防止する装置2000台を無償配布すると発表しました。（警告メッセージ）「この電話の通話内容は、防犯のた