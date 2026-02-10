焼肉きんぐ、丸源ラーメンなどを手がける物語コーポレーション（本社:愛知県豊橋市）は、新業態『町中華 丸福飯店』を発表した。「町中華 丸福飯店 豊橋向山本店」を2月18日に豊橋市内にオープンする。【写真多数】『町中華 丸福飯店』のメニュー 「丸福中華そば」や「【名物】厚切りレバニラ炒め」など『町中華 丸福飯店』の看板メニュー「丸福中華そば」は、一杯490円（税込539円）の手頃価格を実現。スープは豚ガラをベース