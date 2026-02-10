もうすぐバレンタイン。「子どもと一緒になにかつくりたいけど、準備や後片づけが大変そう…」「手づくり感はほしいけれど、手がかかるのは無理…」と思う方も多いのではないでしょうか。ここでは、ラク家事が得意なESSEフレンズエディターのかつらさんが、「せいろ」で蒸すだけのチョコカップケーキをご紹介します。子どもが参加しやすく、失敗しにくい工程で、親子で無理なく楽しめる簡単レシピです。「せいろ」がバレンタインの