MLB公式サイトに掲載阪神を戦力外となっていた森木大智投手がパドレスとマイナー契約を結んだと、MLB公式サイトに9日（日本時間10日）までに掲載された。サイトによると、1月23日（同24日）にパドレスとマイナー契約。すでにMLB公式サイトには森木の個別ページが作成され、パドレス傘下のルーキーリーグ（アリゾナ・コンプレックスリーグ）に所属すると記載されている。森木は2021年のドラフトで1位指名を受けて阪神入り。1