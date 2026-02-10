衆院選の女性の当選者は６８人で、全当選者に占める割合は１４・６％だった。当選者数と割合はいずれも２０２４年の前回選に次いで、過去２番目の高水準だった。政党別で女性当選者が最も多かったのは、自民党の３９人で、党全体の当選者に占める割合は約１２・３％だった。女性当選者は、中道改革連合、国民民主、参政の３党が各８人で続き、共産、チームみらいの両党はそれぞれ２人だった。今回の衆院選の女性候補者は３１