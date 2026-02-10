大分市の大分舞鶴高校で9日夜から停電が続き、10日は臨時休校となりました。付近の住宅街でも一時停電が発生しており、九州電力送配電が原因を調べています。 【写真を見る】大分舞鶴高校で原因不明の停電、復旧せず臨時休校に周辺地域でも一時停電 停電が発生したのは、9日午後10時20分ごろです。大分市の大分舞鶴高校では、校舎などに電源を供給する高圧ケーブルに不具合が生じ、電気が使えなくなりました。 当時、警