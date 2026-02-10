¿Íµ¤À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎÅì»³Æà±û¤¬¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Öº×¡ÝMatsuri¡Ý¡×¤Ç¡¢27Ç¯3·î11Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë10¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°úÂà¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£Åì»³¤Ï8Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£º£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤È»þ´Ö¤¬Á´Á³