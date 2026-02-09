¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Í¦Âà¼Ô4¿Í¤òÈ¯É½¼Ò²ñ¿Í¶¯¹ë¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤Ë2025Ç¯¤ÎÍ¦Âà¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿±©ÅÄÌî²¹À¸Åê¼ê¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤¬Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£µÜºê¶³ÊåÊá¼ê¡Ê·ÄÂç¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±©ÅÄÌî¤ÏÅìÍÎÂç3Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇºÇÂ®156¥­¥í¤ò·×Â¬¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ºßÀÒ3Ç¯