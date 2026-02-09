»Ò¤É¤â¤ÎÆÈÎ©¤òµ¡¤Ë¡¢4Ç¯Á°¤«¤é2DKÃÛ39Ç¯¤ÎÃÛ¸ÅÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò³«»Ï¡£¡Ö¤â¤¿¤Ê¤¤¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÀ¸³è¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸½ºß50Âå¤Î¤è¤¦¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼6.9Ëü¿Í¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¦¤µ¤ó¤¬¡Ö¼êÊü¤·¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔÅÙ¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤ª¤­¡×¤ò³èÍÑ¤Ä¤¯¤ê¤ª¤­¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡£»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­