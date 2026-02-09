徳島市で2月7日、小学生らが警察の仕事を体験する催しが開かれ、子どもたちが捜査活動などに取り組みました。「ポリスフェスティバル」と銘打たれたこの催しは、子どもたちに警察官の仕事を身近に感じてもらおうと、県警が今回、初めて開きました。会場では、警察官の制服に身を包んだ子どもたちが、犯人逮捕までの一連の仕事を体験しました。鞄を盗まれた被害者に事情聴取をしたあと、現場に落ちていた証拠品からの指紋採取、さら