¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÇÂ®158¥­¥í±¦ÏÓ¡¢½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥ó¥×¤Ç´À¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ó¥¾¡¼¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ïw¡×¡Öºî²è¤¬Æ±¤¸¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¤À¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬YouTube¤Ë¡Ö¡Ú±üÍÍ¸øÇ§¡Û½ù¼ãô¦¡Ø¥´¥ó¥¾¡¼¤½¤Ã¤¯¤ê!! ¡È·»Äï¥Ð¥Ã