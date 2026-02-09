¡ÖÁÐ»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡È´ñÀ×¤Î2¿Í¡É¤ËÂë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡¡ÂçÊª²ÃÆþ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦°Õ¸«¡Ö»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¡Ä¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¢½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç´À¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ó¥¾¡¼¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ïw¡×¡Öºî²è¤¬Æ±¤¸¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¤À¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬YouTube¤Ë¡Ö¡Ú±üÍÍ¸øÇ§¡Û½ù¼ãô¦¡Ø¥´¥ó¥¾¡¼¤½¤Ã¤¯¤ê!! ¡È·»Äï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡É¤¬ÃÂÀ¸¡Ä!?¡Ù¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë½ù¤ÎÉ÷ËÆ¤¬¡¢Ã«Àî¸¶¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÐ»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ë¥ª¥·¡¼¤ÏÃËÁ°´ó¤ê¤Ç¥´¥ó¥¾¡¼¤Ï²Ä°¦¤¤´ó¤ê¤À¤±¤ÉÂç¸µ¤Ï»÷¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅÄµÜÍµÎÃÊá¼ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÅÄµÜ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Í¤§¡Ä¡Ä¡×¡ÖÃÏÌ£¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæ¿¹¤Ë¤â»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÇÉ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹äÂ®µå¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë