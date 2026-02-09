SNSを更新日本ハムOBの杉谷拳士氏が9日、インスタグラムを更新し、メジャーリーグの大物との出会いを報告した。「うそだろ……」と綴り、驚きの対面であったことを明かした。2ショットで杉谷氏の横に映るのは、レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手だ。杉谷氏は「うそだろ……チャップマンに会えるなんて……」とつづった。チャップマンは世界最速105.8マイル（約170.3キロ）を誇る37歳。昨季はレッドソックスで6