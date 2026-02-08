安藤智哉は今冬にアビスパ福岡からザンクト・パウリに加入したドイツ1部17位・ザンクトパウリは現地時間2月7日、ブンデスリーガ第21節で4位・シュツットガルトを相手に2−1で勝利を収めた。先発フル出場したDF安藤智哉は現地メディアでチームトップタイ評価を与えられた。ザンクトパウリは今季9連敗を記録するなど、20試合でわずか3勝（5分け12敗）にとどまり、18チーム中17位に沈んでいた。しかし、4位のシュツットガルトを