安藤智哉は今冬にアビスパ福岡からザンクト・パウリに加入した

ドイツ1部17位・ザンクトパウリは現地時間2月7日、ブンデスリーガ第21節で4位・シュツットガルトを相手に2−1で勝利を収めた。

先発フル出場したDF安藤智哉は現地メディアでチームトップタイ評価を与えられた。

ザンクトパウリは今季9連敗を記録するなど、20試合でわずか3勝（5分け12敗）にとどまり、18チーム中17位に沈んでいた。

しかし、4位のシュツットガルトをホームに迎えた試合は前半35分に先制に成功すると、後半10分にはPKで追加点を奪い、2−1で勝利。リーグ戦では昨年12月13日の第14節ハイデンハイム戦以来、7試合ぶりとなる今季4勝目を挙げた。

今冬にアビスパ福岡から加入した新戦力の安藤は、3バックの真ん中で先発フル出場。ドイツ紙「ビルト」の選手採点ではほか4選手と並ぶチームトップタイの「2点」を獲得。上位相手に貴重な白星を挙げたなかで、守備陣の中心として高い評価を受けた。同メディアは「非常に集中力のある守備陣の活躍もあり、リードを守り切った」と伝えた。

加入後初勝利を手にした安藤は、これでカップ戦も含め公式戦4試合連続フル出場。J3でのプロデビューから一歩一歩積み上げ、5年で日本代表まで駆け上がった27歳は、ブンデスリーガの舞台でも着実に結果を残し続けている。守備陣に負傷者が続出しているだけに、森保ジャパンにとってもこの活躍は朗報といえるだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）