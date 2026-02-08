2026年の支払いは350万ドル…大谷の200万ドルを上回る“逆転現象”引退したはずの元選手が、現役最高のスーパースターよりも稼いでいる。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が7日（日本時間8日）、2026年に支払われる年俸の比較データをX（旧ツイッター）に投稿。ドジャースの大谷翔平投手よりも、元オリオールズのクリス・デービス氏の方が高額であることが示され、注目を集めている。同社が紹介したのは、2026年