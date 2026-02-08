お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが８日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。一人暮らしに選んだ街の切実な理由を明かした。サンド、お笑いタレント・狩野英孝の３人がこの日、訪れたのは東京・渋谷区の代々木上原。狩野から「伊達さんが思い入れがあるということで？」と話を振られた伊達は「富澤と一緒に板橋に住んでて１０年間。そっから１人暮らししてんのよ。それが代々木上原。１年半ぐらい住んでたか