食楽web おにぎりと緑茶。コンビニでも駅でも、私たちが何気なく手に取っている、ごく当たり前の組み合わせです。けれど、「どんな緑茶でもいいか」と言われると、少し話は変わってきます。 というのも、おにぎりの塩味や、米そのものの甘みを受け止め、食事の流れを邪魔せず、次の一口へ自然につなげる。そんな役割をきちんと果たせる緑茶は、意外と限られています。そこで改めて注目したいのが、『コカ・コーラ』が展開