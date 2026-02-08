食楽web

おにぎりと緑茶。コンビニでも駅でも、私たちが何気なく手に取っている、ごく当たり前の組み合わせです。けれど、「どんな緑茶でもいいか」と言われると、少し話は変わってきます。

というのも、おにぎりの塩味や、米そのものの甘みを受け止め、食事の流れを邪魔せず、次の一口へ自然につなげる。そんな役割をきちんと果たせる緑茶は、意外と限られています。そこで改めて注目したいのが、『コカ・コーラ』が展開する緑茶ブランド「綾鷹」です。

「綾鷹」と新キャラクター「あや茶丸」

「綾鷹」は、おにぎりに合うお茶というテーマを掲げ、2026年2月2日（月）から春のキャンペーンをスタート。その象徴的な取り組みとして、「おにぎり食堂 綾鷹屋」が東京メトロ大手町駅 C10出入口付近に期間限定でオープンしました。

「綾鷹」は淹れたての一杯をコンセプトに味わいが設計されており、それを支えているのが、

京都・宇治の老舗茶舗『上林春松本店』。創業450年という歴史を誇る名店とタッグを組み開発されています。

一般社団法人 おにぎり協会 中村祐介さん（写真右）

異なる茶葉をブレンドする伝統技法「合組」を採用し、深みとバランスの取れた味わいを生み、急須でいれたお茶のような、ほんのりとしたにごりにより、うまみや奥行きを体感できます。このこだわりから、『一般社団法人 おにぎり協会』から、おにぎりに最も合う緑茶として正式に認定を受けています。

大手町店で販売されるおにぎりは全6種、各350円（税込）。おにぎりを購入すると、綾鷹（300ml）を1人1本無料配布されます

さて、今回のイベントの舞台は大手町駅。観光地ではなく、出勤や移動、ランチといった働く人の日常動線のど真ん中。おにぎりで済ませるランチタイムでも、お茶と合わせることで、短時間でもきちんと整う休憩時間を届けます。

「博多明太子」「出汁ツナマヨ」「バター醤油の紅鮭」「和風エビマヨ」「柚子胡椒 鶏そぼろ」大手町店限定のコラボメニュー「平貝の炊き込みご飯 明太子味」の6種類がラインアップ。

今一度、お茶とおにぎりの組み合わせを、じっくりと味わい、その相性の良さをぜひ体験してみてください。

●DATA

おにぎり食堂 綾鷹屋 大手町店

開催期間：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

営業時間：7:00～20:00

場所：東京メトロ大手町駅 C10出入口付近（改札外）