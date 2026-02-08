紀藤氏が“第2の故郷”広島で始めた新たな挑戦現役時代は広島などで中継ぎでも先発でも活躍した右腕で、引退後は楽天などで投手コーチを務めた紀藤真琴氏は、2025年11月に広島市西区の株式会社EJフィールド代表取締役に就任した。自身の名前が商品名となった釣り竿「マコトに恐縮です」の販売、野球も含めたスポーツ関係のイベント企画なども手がけるなど、60歳になった現在も精力的だ。今の会社との出会いが大きかったが、それ