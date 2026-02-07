冬コーデはダークなカラーでまとめてしまいがち……。春を前に気分を変えたいなら「白系アイテム」を取り入れるのが近道かも。柔らかなトーンがコーデを明るく見せつつ、大人らしい上品さも添えてくれそうです。今回は、40・50代のデイリーに取り入れやすいカーデやパンツなどを【無印良品】からピックアップ。暗い色に手が伸びがちな冬こそ、白の力で着こなしを軽やかに更新してみて。