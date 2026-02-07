◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節千葉―浦和（７日・フクアリ）千葉がホームで迎える開幕戦で浦和と激突した。千葉は前半４分、ＧＫ若原が浦和ＭＦ松尾をペナルティーエリア内で倒し、ＰＫを献上。これを松尾にゴール左決められ、先制を許した。さらに同１２分、再び松尾に左サイドを突破されると、最後はこぼれ球に浦和の大卒ルーキーＦＷ肥田野が決めて追加点。千葉は前半３１分にＭＦ姫野がゴール前で絶好機を迎える