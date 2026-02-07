新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月９日週に現在放送中の新作冬アニメ18作品を続々と無料振り返り一挙放送する。 このたび「ABEMA」にて決定した新作冬アニメ18作品の無料振り返り一挙放送企画では、２月９日(月)午後４時からの『TVアニメ『Fate/strange Fake』』を皮切りに、『呪術廻戦』第３期、『【推しの子】』第３期、『魔都精兵のスレイブ２』などの人気シリーズをはじめ、『正反対な君と僕』『魔術師クノンは