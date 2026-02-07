ABEMAで今冬話題の新作18作品を無料振り返り一挙放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月９日週に現在放送中の新作冬アニメ18作品を続々と無料振り返り一挙放送する。
このたび「ABEMA」にて決定した新作冬アニメ18作品の無料振り返り一挙放送企画では、２月９日(月)午後４時からの『TVアニメ『Fate/strange Fake』』を皮切りに、『呪術廻戦』第３期、『【推しの子】』第３期、『魔都精兵のスレイブ２』などの人気シリーズをはじめ、『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』『勇者パーティを追い出された器用貧乏』などの初アニメ化作品といった全18作品を２月16日(月)まで続々と無料一挙放送。また、合わせて『【推しの子】』第１期、第２期および『魔都精兵のスレイブ』第１期の全話無料一挙放送も実施する。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会、(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会、(C)南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会、(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会、(C) 三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会、(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会
