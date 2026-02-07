プライアー投手コーチが称えた大谷の調整能力の高さドジャースのマーク・プライアー投手コーチが3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する大谷翔平投手について言及した。「彼はとても柔軟」と調整能力の高さを称賛。「登板日さえわかれば、いつだって投げられる」と全幅の信頼を寄せた。「ファウル・テリトリーTV」が放送する米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」に出演したプライアーコ