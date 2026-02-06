3個入 1,404円 ●エキュート品川で注目のスイーツを3品ご紹介します。 JR品川駅構内の商業施設・エキュート品川では、今月も各ショップから多彩な新作スイーツが登場。駅ナカで手軽に購入できるので、乗り換えや移動の合間にぜひ手に入れて、美味しくて華やかな時間を楽しんでみてください。 まずご紹介するのは、バームクーヘン専門店『ねんりん家』の「ひとくちマウントバーム〈ゴ