伊藤ヴィットル氏が選出…かつては日本生命でプレー3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の各国の最終ロースターが5日（日本時間6日）に発表された。ブラジル代表には阪神で通訳を務める伊藤ヴィットル氏ら30人が名を連ねた。日本の社会人野球の名門・日本生命でプレーした経歴を持つ実力派。2016年の第4回大会予選からブラジル代表に名を連ねており、昨年3月に行われたWBC予選でも正遊撃手として4試合に出