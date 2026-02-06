「第3回マネージャーサミット」に登壇した新宿高校OGの三石結菜さん高校野球のマネージャーは、チームにとってどんな存在であるべきなのか。1月18日に行われた「第3回マネージャーサミット」に、都立新宿高校でマネージャーを務めた三石結菜さんが登壇。かつて“猛ノック女子”として注目されたものの、不安に感じていた“偏見”とは。示した後輩たちへのメッセージとはーー。小学生で野球を始め、中学校でも女子野球の強豪軟