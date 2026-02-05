ドジャースは5日（日本時間6日）、石橋史匡氏がドジャース傘下アリゾナ・コンプレックスリーグの新監督に就任したと発表した。42歳の石橋氏は米独立リーグや日本の社会人クラブチームなどでプレーした後、2008年に捕手としてドジャースとマイナー契約。2010年の現役引退後はブルペン捕手を務め、2011年からドジャース傘下でコーチを歴任した。2019年にはドミニカンサマーリーグで監督に就任した。35勝34敗でリーグ3位だった