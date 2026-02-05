対米投資案件決定までの流れ日米関税交渉で合意した総額5500億ドル（約86兆円）の対米投資を巡り、半導体にも使われる人工ダイヤモンドの生産事業が第1弾案件の最有力候補に挙がっていることが6日分かった。電力関連も協議が進んでおり、両政府は複数の事業を打ち出すことも想定する。8日投開票の衆院選後に調整を急ぎ、2月中の公表を視野に入れている。人工ダイヤは硬さや耐久性から、切削や研磨といった工業向けに広く使われ