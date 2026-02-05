資産が5億円あると聞くと、ほとんどの人はもう何の不安もない老後を想像すると思います。好きなものを買い、行きたい場所に行き、時間にもお金にも縛られない生活。ですが、筆者（渡辺智）が銀行員時代に担当していた林智宏さん（仮名）は違いました。80歳まで生きて、資産はほとんど減らないまま。数字だけ見れば、完璧な成功者です。それでも彼は、生前こう漏らしていました。「もしあのとき、あんなに怖がらなければよかった」