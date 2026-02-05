2003年の創業以来、世界のEV（電気自動車）市場をリードしてきたテスラが、全く違う会社に生まれ変わろうとしている。これまでの「持続可能なエネルギー・地球環境」の代わりに、これからは「持続可能な豊富さ（sustainable abundance）」をモットーに掲げるAIロボット・メーカーへの転身だ。代表車種の生産を止めてヒューマノイドを製造テスラが先週発表した事業計画では、同社の高級セダン「モデルS」と高級SUV「モデルX」の製造