朝の時間を活用していますか？ESSE読者249人にアンケートを取った結果、約4割が「朝活をしている」と回答（2025年5月に調査）。また、朝活に興味はあるけれど取り組めていない人は、「自分や家族の支度で朝に時間がつくれない」問題に悩んでいることがわかりました。そこで、読者のリアルな声と、読者組織「ESSEフレンズエディター」3名が続ける「やってよかった朝活習慣」について紹介します。読者249人のうち、朝活をしている