カロリーが気になって、気づけば和風味ばかり…。そんなマンネリを感じていませんか？じつは、ちょっとした工夫次第で、ダイエット中でも満足感のある料理を楽しむことができます。今回は、ずぼらやせレシピの達人・ねこくらりえさんに、食べ応えがありながら罪悪感なく食べられる「韓国風春雨スープ」を教えてもらいました。栄養管理アプリ「あすけん」管理栄養士によるコメントも必見です。健康的な体づくりに大切な「PFCバラ