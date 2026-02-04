3月のWBCに向けた壮行試合をサポート野球日本代表「侍ジャパン」は3日、2月に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバーを発表した。中日・根尾昂投手のサプライズが話題になるなか、「大抜擢」「なんで？」と別の“侍戦士”も注目されている。発表されたサポートメンバーは14人。根尾以外にも佐々木泰内野手（広島）、昨季のパ・リーグ新人王・西川史礁外野手（ロッテ）らが選出された。