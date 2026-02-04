衆院選で各党が掲げる資源調達に関する主な訴え衆院選でレアアース（希土類）など希少資源の調達強化を訴える政党が目立つ。中国が1月に日本に対する軍民両用品の輸出規制を厳しくし、危機感が強まった。サプライチェーン（供給網）の多角化などを訴えるが、中国の影響力は大きく新たな調達先の確保には時間がかかりそうだ。レアアースは電気自動車（EV）スマートフォンなどに使う。中国は、精錬工程で世界シェアの9割を握る